закрыть
16 сентября 2022, пятница, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS устроили «фейерверки» на базах армии РФ в трех городах Донецкой области

2
  • 16.09.2022, 12:11
  • 10,650
HIMARS устроили «фейерверки» на базах армии РФ в трех городах Донецкой области

В Макеевке, Моспино и Харцизске горели российские склады и детонировали боеприпасы.

Ночное HIMARS-шоу наблюдалось на позициях российских военных преступников в трех городах ОРДО. Точечными попаданиями из РСЗО уничтожены склады с БК в Макеевке, Моспино и Харцизске. Везде пылало и взрывалось. Огромное количество видео появилось в местных телеграм-каналах.

Борислав Береза на своем ТГ собрал подборку видео с уничтожением вражеских военных объектов в так называемой «ДНР».

Как отмечает фронтовой волонтер и народный депутат Юрий Мысягин, в последнее время российские оккупанты ежедневно устраивают самообстрелы Донецка, чтобы запугивать местных жителей и подпитывать ненависть к Украине. Это делается в те моменты, когда ВСУ наносят точечные удары по складам или базам оккупантов на окраинах города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко