HIMARS устроили «фейерверки» на базах армии РФ в трех городах Донецкой области 2 16.09.2022, 12:11

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В Макеевке, Моспино и Харцизске горели российские склады и детонировали боеприпасы.

Ночное HIMARS-шоу наблюдалось на позициях российских военных преступников в трех городах ОРДО. Точечными попаданиями из РСЗО уничтожены склады с БК в Макеевке, Моспино и Харцизске. Везде пылало и взрывалось. Огромное количество видео появилось в местных телеграм-каналах.

Борислав Береза на своем ТГ собрал подборку видео с уничтожением вражеских военных объектов в так называемой «ДНР».

Как отмечает фронтовой волонтер и народный депутат Юрий Мысягин, в последнее время российские оккупанты ежедневно устраивают самообстрелы Донецка, чтобы запугивать местных жителей и подпитывать ненависть к Украине. Это делается в те моменты, когда ВСУ наносят точечные удары по складам или базам оккупантов на окраинах города.

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