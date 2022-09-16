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3,5 тысяч мобилизованных в «ЛДНР» отказались воевать и убежали с позиций

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  • 16.09.2022, 12:33
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3,5 тысяч мобилизованных в «ЛДНР» отказались воевать и убежали с позиций

Российский фронт может «посыпаться».

Незаконно мобилизованные в российские войска «ЛДНР» жители оккупированного Донбасса оставляют боевые позиции и возвращаются домой. Подобных случаев уже тысячи. Люди понимают, что оккупанты не смогут наказать всех.

Как сообщает «24 канал» со ссылкой на свои источники разведке, около 3,5 тысяч людей, которых незаконно и силой мобилизовали в российские войска так называемых «ДНР» и «ЛНР», сбежали с поля боя и вернулись домой.

Подчеркивается, что люди понимают – всех наказать не смогут. Случаев, когда они покидали позиции, уже тысячи. Воевать они не хотят.

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