Филигранная работа: бойцы 92-й бригады взорвали две самоходные гаубицы врага 2 16.09.2022, 13:04

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Украинским воинам понадобилось всего два метких удара.

Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают количество вражеской техники. Сегодня, 16 сентября, бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка отметились меткими ударами по двум целям. Они уничтожили вражеские самоходные гаубицы.

Ролик с бомбардировкой артиллерии противника опубликовали в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».

На видео ниже показывается, что оккупанты разместили технику в открытом поле. Бойцы 92-й бригады обнаружили ее с помощью беспилотника и нанесли прицельные удары.

Воины совершили два залпа, и каждый попал в цель. После второго контрольного выстрела гаубицы точно превратились в металлолом. Это подтверждает пожар и сила удара.

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