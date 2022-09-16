«Генпрокурор ЛНР» был ликвидирован во время взрыва в Луганске 16 16.09.2022, 13:17

6,796

Мощный взрыв произошел в его кабинете.

В оккупированном Луганске в здании так называемой «генпрокуратуре ЛНР» днем 16 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, погиб так называемый «генеральный прокурор ЛНР» Сергей Горенко, сообщает obozrevatel.com.

Как сообщают пропагандистские российские СМИ, на месте происшествия работают оперативные службы. Отмечается, что взрыв произошел в кабинете Горенко, находящемся на третьем этаже.

По данным росСМИ, оккупант получил ранения, несовместимые с жизнью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».