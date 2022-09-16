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На Донетчине украинские воины поймали танк-призрак оккупантов

  • 16.09.2022, 15:47
  • 2,136
На Донетчине украинские воины поймали танк-призрак оккупантов

Во вражескую технику попали с первого раза.

Военные 66-й бригады ВСУ уничтожили замаскированный танк оккупантов в Донецкой области.

Видео опубликовали на странице в фейсбук 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что во вражескую технику украинские воины попали с первого раза.

«Танк врага скрывался в невысоких зарослях и был опасным, мощным огневым инструментом для наших защитников... Пока вражеский экипаж не обнаружили и не указали ему известный путь», — написали украинские военные.

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