На Донетчине украинские воины поймали танк-призрак оккупантов
- 16.09.2022, 15:47
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Во вражескую технику попали с первого раза.
Военные 66-й бригады ВСУ уничтожили замаскированный танк оккупантов в Донецкой области.
Видео опубликовали на странице в фейсбук 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что во вражескую технику украинские воины попали с первого раза.
«Танк врага скрывался в невысоких зарослях и был опасным, мощным огневым инструментом для наших защитников... Пока вражеский экипаж не обнаружили и не указали ему известный путь», — написали украинские военные.