На Донетчине украинские воины поймали танк-призрак оккупантов 16.09.2022, 15:47

2,136

Во вражескую технику попали с первого раза.

Военные 66-й бригады ВСУ уничтожили замаскированный танк оккупантов в Донецкой области.

Видео опубликовали на странице в фейсбук 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что во вражескую технику украинские воины попали с первого раза.

«Танк врага скрывался в невысоких зарослях и был опасным, мощным огневым инструментом для наших защитников... Пока вражеский экипаж не обнаружили и не указали ему известный путь», — написали украинские военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».