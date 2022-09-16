ВСУ сбили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью 1 16.09.2022, 15:58

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Украинцы 205-ые сутки героически противостоят РФ.

Украинские защитники сегодня сбили три крылатые российские ракеты «Искандер-К» над Днепропетровской областью. Также был уничтожен вражеский БПЛА. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

- 16 сентября, около 14:00, на Днепропетровщине, противовоздушной обороной Воздушное командование «Восток» Воздушных Сил уничтожено три крылатых ракеты «Искандер-К» и один БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня Кривой Рог Днепропетровской области снова подвергся ракетным ударам. Россияне в очередной раз нанесли сильные разрушения критической инфраструктуре города - речь идет о гидротехнических сооружениях.

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