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В оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв на аэродроме

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  • 16.09.2022, 16:55
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В оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв на аэродроме

«Ждем хороших новостей от ВСУ», - заявил мэр города.

На аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался мощный взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

- Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что (в 14:50 - ред.) там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне ушли в минус, как и их техника. Ждем хороших новостей от ВСУ, - написал он.

Федоров не уточнил другие детали, однако опубликовал соответствующее видео.

Напомним, что это уже не первый взрыв, который произошел на мелитопольском аэродроме.

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