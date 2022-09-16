закрыть
16 сентября 2022, пятница, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские морпехи уничтожили семь единиц техники оккупантов

  • 16.09.2022, 17:05
  • 1,398
Украинские морпехи уничтожили семь единиц техники оккупантов

Также ликвидированы два минометных расчета российской армии.

Морские пехотинцы ВСУ за сутки уничтожили 7 единиц вражеской техники. В частности, БМП, САУ и грузовики.

Об этом сообщили на странице в Facebook ВМС ВСУ.

«Военнослужащие Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжали давать достойный отпор агрессору на разных направлениях обороны Украины. В течение прошлых суток, морские пехотинцы уничтожили 2 БМП, 2 грузовика и 2 минометные расчеты российских оккупантов», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов