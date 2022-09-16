Украинские морпехи уничтожили семь единиц техники оккупантов 16.09.2022, 17:05

1,398

Также ликвидированы два минометных расчета российской армии.

Морские пехотинцы ВСУ за сутки уничтожили 7 единиц вражеской техники. В частности, БМП, САУ и грузовики.

Об этом сообщили на странице в Facebook ВМС ВСУ.

«Военнослужащие Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжали давать достойный отпор агрессору на разных направлениях обороны Украины. В течение прошлых суток, морские пехотинцы уничтожили 2 БМП, 2 грузовика и 2 минометные расчеты российских оккупантов», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».