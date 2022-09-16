Генсек НАТО: Контрнаступление ВСУ очень эффективно 2 16.09.2022, 17:11

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Йенс Столтенберг отметил значительный прогресс ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

Контрнаступательные действия украинской армии против российских войск были очень эффективными, но это не сигнализирует о начале конца войны.

Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

Он заявил, что контратака Украины против российских войск была очень эффективной, но предупредил, что страны должны быть готовы к долгосрочной перспективе.

«Конечно, чрезвычайно обнадеживает тот факт, что украинские вооруженные силы смогли отвоевать территорию, а также нанести удар по российским линиям. В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны, нам нужно быть готовыми к долгому пути», - сказал Столтенберг журналистам.

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