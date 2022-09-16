ВСУ уничтожили полевой пункт тульских десантников 1 16.09.2022, 17:39

Их командиры предчувствовали удар, но солдат решили не спасать.

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии из Тулы. Украинские бойцы уничтожили военную технику оккупантов и взорвали склад боеприпасов одного из подразделений «ДНР».

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона» . Отмечается, что тульские десантники попали под обстрел украинских войск в ночь с 25 на 26 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Российское командование знало, что готовится удар по пункту за пять дней до этого – об этом предупреждала их разведка. Однако захватчики не сочли нужным уберечь своих солдат и их никуда не переместили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».