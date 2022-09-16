Пентагон: Украина двигается вперед в районе Херсона 16.09.2022, 23:10

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Также ВСУ закрепляют успехи в Харьковской области.

По оценке Пентагона, ВСУ «закрепляют свои завоевания» за счет освобождения территории в Харьковской области, а также продвигаются вперед в Херсонской области.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

«На севере, по нашим оценкам, украинцы закрепляют свои завоевания после возвращения значительной территории, а россияне пытаются укрепить свои оборонительные рубежи после того, как их отбросили», — сказал он.

Райдер также заявил, что украинские силы совершают «преднамеренное, расчетливое движение вперед» своим контрнаступлением в районе Херсона.

«Как всегда, мы по-прежнему сосредоточены на оказании им поддержки, которая им нужна в их борьбе», — добавил спикер.

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