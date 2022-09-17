Танковое сражение под Слабуновкой: украинские бойцы захватили три российских Т-72 17.09.2022, 8:06

3,696

Стали известны подробности одного из ключевых боев во время Балаклейского прорыва.

Во время боев у села Слабуновка на Харьковщине российские оккупанты вывели из строя украинский танк, наши бойцы затрофеили три вражеских.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой зафиксированы трофеи и повреждена украинская бронемашина.

«Один из ключевых боев во время Балаклейского прорыва произошел 9 сентября у села Слабуновка, контроль за которым позволял обеспечивать маневр россиян на трассе от Изюма на Волохов Яр. Здесь была сильная позиция 47-й гвардейской танковой дивизии, танки, реактивные системы залпового огня, бронетехника и пехота. Однако подразделения 25-й воздушно-десантной и 4-й танковой бригад разгромили россиян, несмотря на их сильное сопротивление», - пишет в комментарии Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».