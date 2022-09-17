ВСУ уничтожили скопление армии РФ в Старой Збурьевке и пункт управления в Херсоне 17.09.2022, 8:28

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Украинская армия продвигается все ближе к ключевому городу на юге страны.

Украинские защитники успешно ликвидируют захватчиков не только в Харьковской области, но и на Юге. В частности, 16 сентября ВСУ удалось уничтожить пункт управления, понтонную переправу и множество российской техники.

В оперативном командовании «Юг» рассказали, что ситуация на южном направлении остается достаточно сложной и напряженной, но Силы обороны ее контролируют.

Авиация Воздушных сил Украины нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления непосредственно в Херсоне по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Время от времени оккупанты решаются на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение.

В частности, дважды в течение боевого дня россияне попытались провести штурм по направлениям Правдино – Степная Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, они не имели успеха. Захватчики в очередной раз отступили, понеся потери.

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