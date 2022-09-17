Наступление на Херсон: армия Украины наносит удары по войскам РФ на трех участках 17.09.2022, 9:04

ВСУ вошли в еще один город к северо-западу от Херсона.

Силы обороны Украины продолжают проводить контрнаступательную операцию в Херсонской области. Украинские войска атакуют оккупантов РФ северо-западнее Херсона, неподалеку украинского плацдарма через реку Ингулец, к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей – к западу от Высокополья. Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Согласно сводке ISW, украинская армия продолжает наступать на Херсонщине, особенно на трех участках:

Северо-западнее оккупированного Херсона

Неподалеку украинского плацдарма через реку Ингулец

К югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

Специалисты отметили, что Генштаб ВСУ рассказал об обстреле войсками России позиций украинских войск в Правдино, которое расположено к северо-западу от Херсона. Скорее всего, в город вошли украинские силы.

«Снимки, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что войска РФ отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близь украинского плацдарма через реку Ингулец)», - отметили эксперты.

Также в Институте добавили, что украинские войска перебрасывают силы и средства в районы Андреевки и Белогорки.

«Генштаб Украины указывает, что россияне обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления РФ об отражении атак», - подчеркнули в ISW.

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