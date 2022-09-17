В Зимбабве охотник поймал огромного крокодила весом 450 кг 17.09.2022, 10:30

2,076

Животное «загорало» в камышах.

В Зимбабве американский охотник Гаррет Уэйлс поймал гигантского крокодила весом 450 кг и длинной 4,5 метра. Он назвал его «настоящим крокодилом-динозавром-людоедом», сообщает korrespondent.net.

Рептилию Уэлс обнаружил вблизи реки Саве. По словам охотника, он случайно наткнулся на историю о «чудовище» и решил расставить приманку на берегу.

«Эта тварь загорала в камышах», — рассказал Уэйлс.

По его словам, убить крокодила удалось на пятый день. Он находился в шести метрах от охотника. Чтобы вытащить рептилию из воды, понадобилось восемь человек.

«Это был опыт, который я никогда не забуду», — поделился охотник.

Нильский крокодил — один из пяти видов крокодилов Африки. Они живут по всей Африке к югу от Сахары, в бассейне Нила и на Мадагаскаре. По данным National Geographic , они могут вырасти до 6 метров и 748 кг. По оценкам, ежегодно в Африке от нападения крокодилов погибает около 200 человек. Большая часть охоты на крокодилов происходит в центральной и южной Африке, где охотничьи сборы играют важную роль в сохранении дикой природы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».