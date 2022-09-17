Блинкен: Китай и Индия усиливают давление на Россию 17.09.2022, 10:39

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От Кремля хотят прекращения войны в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что опасения Китая и Индии по поводу войны в Украине, выраженные российскому диктатору Владимиру Путину, усиливают давление на Россию для ее прекращения.

Как заявил Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте, позиция этих стран отражают глобальные опасения по поводу многомесячной войны.

«Я думаю, что то, что вы видите, это просто проявление того факта, что эта агрессия была агрессией против интересов людей по всей планете», – сказал он.

Госсекретарь повторил, что российская война — это «агрессия не только против Украины и ее народа, это агрессия против самих принципов международных отношений, которые помогают поддерживать мир и безопасность».

Блинкен также заявил, война в Украине является нарушением устава ООН, а Россия – «нарушитель устава номер один».

«Все последствия, которые это оказывает, в том числе, например, на отсутствие продовольственной безопасности. В последние месяцы мы потратили много времени, уделили много внимания попыткам решения проблем продовольственной безопасности, которые резко обострились в результате российской агрессии. У нас уже был COVID-19, у нас уже было изменение климата, которое сильно повлияло на отсутствие продовольственной безопасности. Добавьте к этому конфликту то, что сейчас у нас более 200 миллионов человек, которые испытывают острую нехватку продовольствия», — добавил Госсекретарь.

По его словам, «это то, что чувствуют лидеры стран по всему миру, потому что это чувствуют их люди».

«Я думаю, это (последние заявления мировых лидеров – ред.) усиливает давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию», – сказал он.

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