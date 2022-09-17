Напуганный Путин на саммите ШОС перепутал должность Эрдогана 2 17.09.2022, 10:55

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Фото: Anadolu Agency

Глава Кремля заметно нервничал в Самарканде.

Президент РФ выражал чрезмерное волнение на полях саммита ШОС в Самарканде. Поражения российской армии в Харьковской области и на других участках фронта в Украине, видимо, наложили серьезный отпечаток на психоэмоциональное состояние президента РФ Владимира Путина.

Об этом можно судить по поведению главы Кремля на саммите ШОС в Самарканде, где он выглядел растерянным и даже слегка напуганным, пишет dialog.ua.

Ярче всего неуверенность Путина проявилась во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский президент не только старался не смотреть в глаза собеседнику во время общения, но и перепутал должность турецкого коллеги, назвав его «премьер-министром».

«Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, я очень рад нашей новой встречи», - сказал Путин в начале переговоров с Эрдоганом.

Эрдоган, к слову, не стал заострять внимание на оговорке Путина. В рамках переговоров стороны обсудили зерновую сделку и поставки российского газа в Турцию.

Напомним, во время встречи Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди индийский лидер предупредил российского президента, что сейчас «не время для войн». Путин, в свою очередь, заявил, что ему понятна озабоченность Индии событиями в Украине, и пообещал «сделать все, чтобы война закончилась как можно быстрее».

Ранее сообщалось, что сдержанный тон переговоров Путина и китайского лидера Си Цзиньпина свидетельствует о нежелании Пекина поддерживать Москву в ее войне против Украины.

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