ВСУ показали работу ударного дрона Punisher по позициям россиян
- 17.09.2022, 18:14
Украинский ударный беспилотник способен действовать на расстояние до 45 километров.
Украинские военные показали уничтожение позиций российских оккупантов с помощью украинского ударного беспилотника Punisher.
Военные отмечают, что главная задача беспилотника - наносить удары по силам и технике россиян.
Дрон способен действовать на расстояние до 45 километров.
- максимальная скорость - 198 км/ч;
- крейсерская скорость - 22 м/с;
- время полета - 90 минут.
Украинский беспилотник особый благодаря его довольно небольшим размерам и низкому уровню шума. Кроме того, он имеет нулевой температурный след и изготовлен из радиопрозрачных материалов.