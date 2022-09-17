ВСУ показали работу ударного дрона Punisher по позициям россиян 17.09.2022, 18:14

Украинский ударный беспилотник способен действовать на расстояние до 45 километров.

Украинские военные показали уничтожение позиций российских оккупантов с помощью украинского ударного беспилотника Punisher.

Военные отмечают, что главная задача беспилотника - наносить удары по силам и технике россиян.

Дрон способен действовать на расстояние до 45 километров.

- максимальная скорость - 198 км/ч;

- крейсерская скорость - 22 м/с;

- время полета - 90 минут.

Украинский беспилотник особый благодаря его довольно небольшим размерам и низкому уровню шума. Кроме того, он имеет нулевой температурный след и изготовлен из радиопрозрачных материалов.

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