«Полроты снайперов полегло»: Оккупант рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области

«Полроты снайперов полегло»: Оккупант рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области3
- 17.09.2022, 19:44
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Россияне жалуются на убегающих с позиций командиров.
Российские солдаты бегут из Харьковской области из-за наступления ВСУ. При этом они жалуются на потери и бестолковое командование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
В очередном перехваченном разговоре российский солдат рассказал товарищу, как пришлось бежать из Харьковского направления.
Оккупант признался, что даже тяжелое вооружение не помогает удержать позиции. Кроме того, командир бросил свое подразделение.
- Там, где противник не просматривали н***я. Блокпосты не выставили... Разворачиваются, смотрят, а там за деревней холм, на этом холме, метров 300-400 украинцы стоят... Стою, наблюдаю, комбригу докладываю, а он говорит: «Наблюдайте». И все, в итоге донаблюдались, - признался оккупант.
По словам российского солдата, украинские подразделения нанесли мощный удар.
- У нас вот полроты снайперов полегло. У них там взвод был. Полвзвода полегло вчера, 12 человек. И все, снайпера отказываются и домой, - сказал солдат РФ.
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