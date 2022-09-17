«Полроты снайперов полегло»: Оккупант рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области 3 17.09.2022, 19:44

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Россияне жалуются на убегающих с позиций командиров.

Российские солдаты бегут из Харьковской области из-за наступления ВСУ. При этом они жалуются на потери и бестолковое командование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат рассказал товарищу, как пришлось бежать из Харьковского направления.

Оккупант признался, что даже тяжелое вооружение не помогает удержать позиции. Кроме того, командир бросил свое подразделение.

- Там, где противник не просматривали н***я. Блокпосты не выставили... Разворачиваются, смотрят, а там за деревней холм, на этом холме, метров 300-400 украинцы стоят... Стою, наблюдаю, комбригу докладываю, а он говорит: «Наблюдайте». И все, в итоге донаблюдались, - признался оккупант.

По словам российского солдата, украинские подразделения нанесли мощный удар.

- У нас вот полроты снайперов полегло. У них там взвод был. Полвзвода полегло вчера, 12 человек. И все, снайпера отказываются и домой, - сказал солдат РФ.

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