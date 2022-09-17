В Херсоне раздаются мощные взрывы

В Херсоне раздаются мощные взрывы3
- 17.09.2022, 20:50
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Сообщается, что удары приходятся на военные объекты россиян.
В субботу, 17 сентября, под вечер во временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы. Стоит отметить, в то время на территории Херсонской области не была объявлена воздушная тревога, передает ТСН.
Кроме того, как пишут телеграмм-каналы, звуки взрывов были слышны и в Новой Каховке. Как сообщает «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами», удары пришлись на военные объекты оккупантов.
В каком районе города раздаются взрывы – пока неизвестно.
Напомним, по данным Генштаба, подразделения Сил обороны уничтожили более 180 россиян в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО «Алкосервис». Там размещался личный состав и военная техника армии РФ. Подразделения «Росгвардии» и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.