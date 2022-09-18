Убегая из Харьковской области, мотострелковая бригада РФ потеряла 90% личного состава 18.09.2022, 9:05

А 11-й армейский корпус из состава Балтийского флота сократился наполовину.

Российские подразделения понесли огромные потери, отступая из Харьковской области. Так подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота российских вооруженных сил потеряли более 50% личного состава.

Также в этих подразделениях «уменьшилось» военной техники более чем на 200 единиц. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро воскресенья, 18 августа.

Некоторые бригады понесли еще большие потери. Например, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава. К цифре потерь входят погибшие, раненые, а также дезертиры и уволенные за отказ от участия в боевых действиях.

«Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ российской федерации, а воинскую часть готовят к расформированию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большие потери российские оккупанты несут, пытаясь штурмовать позиции украинских военных на Авдеевском направлении.

«По имеющейся информации, в лечебные заведения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационная власть любыми способами пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери», – рассказали в Генштабе ВСУ.

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