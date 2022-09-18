На границе Литвы с Беларусью образовалась очередь из 770 фур 2 18.09.2022, 11:49

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Что происходит?

Очередь грузовых автомобилей на границе Беларуси и Литвы в воскресенье, 18 сентября, составила около 770 фур.

Что касается российского направления, то на одном из переходов в Калининградскую область России простаивают более 40 машин.

Об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, пишет tochka.by.

По состоянию на 10:00 очереди отмечены на всех четырех КПП на белорусском направлении, где суммарно находились 769 фур.

За последние 12 часов ситуация практически не изменилась. По состоянию на 22:00 субботы, 17 сентября, пропуска ожидали 770 машин.

Наиболее длительное ожидание пересечения границы зафиксировано на самом востребованном у водителей пограничном переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск), где стоят 326 грузовиков. Согласно прогнозу ведомства, до пересечения границы им придется простоять 32 часа.

Небольшая очередь отмечена на одном из четырех КПП на калининградском направлении. На пункте перехода в городе Кибартай на 10:00 стояли 43 фуры. Прогнозируемый пропуск через границу для них составляет шесть часов.

Транзит грузов через Литву

Вопрос транзита фур стал проблемным после того, как страны ЕС начали вводить санкции в отношении России. Случилось это на фоне вторжения российских войск в Украину.

Так, прекращение транзита через Литву связано с введением пятого пакета санкций в адрес России из-за конфликта в Украине.

Калининградская область отрезана от большей части России и находится между Литвой, Польшей и Балтийским морем. При наземном транзите грузы пересекают несколько границ: литовскую и белорусскую.

Кроме того, Калининград находится на пути в Европу, и значительная часть экспортных перевозок проходила через него.

Товары из России в Калининград отправляли самолетами, паромами, по железной дороге или фурами.

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