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В Мелитополе прогремел мощный взрыв

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  • 18.09.2022, 20:47
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В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Возможно, это работа украинских партизан.

В оккупированном россиянами украинском Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«В Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого», - отметил он.

Федоров добавил, что ожидает подробностей от Сил сопротивления.

По данным местного издания «Риа-Мелитополь», взрывчатка вероятно была заложена в мусорный бак, и направлена на автомобиль, который стоял рядом.

Автомобиль получил повреждения, однако, кому он принадлежит, пока не известно.

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