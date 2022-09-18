В Мелитополе прогремел мощный взрыв1
- 18.09.2022, 20:47
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Возможно, это работа украинских партизан.
В оккупированном россиянами украинском Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
«В Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого», - отметил он.
Федоров добавил, что ожидает подробностей от Сил сопротивления.
По данным местного издания «Риа-Мелитополь», взрывчатка вероятно была заложена в мусорный бак, и направлена на автомобиль, который стоял рядом.
Автомобиль получил повреждения, однако, кому он принадлежит, пока не известно.