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В Украине создан фонд, который собирает информацию о военных преступлениях РФ

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  • 18.09.2022, 21:50
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В Украине создан фонд, который собирает информацию о военных преступлениях РФ

Его основали украинские журналисты и правозащитники.

В Украине создан фонд «Инициатива Справедливости», который собирает информацию о военных преступлениях Российской Федерации. В частности — о зверствах в Буче, преступлениях в концлагере «Изоляция», крушении борта MH17.

Цель команды — убедиться, что подозреваемые предстанут перед правосудием.

В команде фонда — украинский журналист Станислав Асеев, который провел два с половиной года в «Изоляции», известная парамедик Юлия Паевская («Тайра»), адвокат и общественный деятель Маси Найем и другие.

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