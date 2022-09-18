Топ-генерал США призвал американские войска к бдительности 2 18.09.2022, 22:07

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Марк Милли

Неясно, как Россия может отреагировать на свои последние неудачи на поле боя в Украине.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что все еще неясно, как Россия может отреагировать на свои последние неудачи на поле боя в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Во время визита на базу в Польше, где дислоцируются американские военные, Милли призвал к внимательности. Генерал не считает, что пребывание войск США в Европе сейчас под повышенной угрозой, но говорит, что они должны быть готовы.

«Война сейчас идет не очень хорошо для России. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности, бдительности. Во время ведения войны вы просто не знаете с большой долей вероятности, что произойдет дальше», — заявил Милли.

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