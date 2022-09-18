В Сватово взорвали около 200 российских оккупантов 3 18.09.2022, 22:26

4,804

фото: Сергей Гайдай

Взрыв произошел сегодня ночью.

В результате ночного взрыва во временно оккупированном Сватово Луганской области Украины были ликвидированы около 200 солдат российской армии.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос об оперативной ситуации и о взрыве в Луганской области, пишет unian.net.

«Могу сказать, что достаточно метко где-то эта «бавовна» происходит. Потому что четко она происходит в каких-то гостиницах или общежитиях, или в других помещениях, где как раз компактно проживают представители российской армии. У них большие потери за последнее время. Только сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в помещении бывшей автостанции, потом там сделали отель. И где-то около 200 солдат российской армии там погибло», - сказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области готовятся к обороне, глушат интернет и мобильную связь и усиливают проверку среди местных жителей.

«По большому счету сейчас мы видим, что они стягивают войска к линии фронта, готовятся к обороне. Готовятся тщательно, но составы так же взрываются и с боекомплектом у них могут быть так же определенные проблемы. Оккупанты очень-очень активно сейчас глушат полностью всю связь - как мобильную, так интернет, и тщательные проверки устраивают местному населению», - подчеркнул Гайдай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».