ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге 19.09.2022, 7:35

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Отработаны более 200 огневых задач.

За сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.

Как сообщает ОК «Юг», украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач. В частности, ВСУ нанесли удар:

по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины;

по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах;

по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львово;

по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона;

по понтонной переправе в Новой Каховке.

Уничтожены 29 россиян, 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.

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