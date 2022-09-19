ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге
- 19.09.2022, 7:35
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Отработаны более 200 огневых задач.
За сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.
Как сообщает ОК «Юг», украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач. В частности, ВСУ нанесли удар:
по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины;
по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах;
по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львово;
по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона;
по понтонной переправе в Новой Каховке.
Уничтожены 29 россиян, 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.