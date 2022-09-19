На Николаевщине ВСУ сбили редкий российский БПЛА «Картограф»2
- 19.09.2022, 15:42
- 1,280
Этот беспилотник считался засекреченным.
Защитники Украины в понедельник, 19 сентября, сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник «Картограф», который раньше считался засекреченным.
Видео поделился спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. На кадрах видно украинских военнослужащих, которые собрались вокруг «Картографа» и раскручивали его корпус, пишет «Главред».
Отметим, такой же беспилотник уничтожили на Николаевщине 2 сентября. Как сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, БПЛА осуществлял разведку украинской территории.
Российский БПЛА «Картограф» - что известно
Беспилотник «Картограф» ВС РФ входит в семейство многоцелевых беспилотных комплексов «Птеро». Он оснащен мощными камерами для создания планов местности.
Внешне этот БПЛА похож на «Орлан». Отличается он камерой с двенадцатью объективами и синим цветом корпуса.
Беспилотник производится компанией АФМ-Серверс. Полет управляется системой автоматического управления PteRoBot разработки этой же компании.
Модель была секретно разработана для нужд ФСБ РФ, использовалась Россией в войне на Донбассе, во время российского вторжения в Украину и Сирию.