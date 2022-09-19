На Николаевщине ВСУ сбили редкий российский БПЛА «Картограф» 2 19.09.2022, 15:42

1,280

Этот беспилотник считался засекреченным.

Защитники Украины в понедельник, 19 сентября, сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник «Картограф», который раньше считался засекреченным.

Видео поделился спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. На кадрах видно украинских военнослужащих, которые собрались вокруг «Картографа» и раскручивали его корпус, пишет «Главред».

Отметим, такой же беспилотник уничтожили на Николаевщине 2 сентября. Как сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, БПЛА осуществлял разведку украинской территории.

Российский БПЛА «Картограф» - что известно

Беспилотник «Картограф» ВС РФ входит в семейство многоцелевых беспилотных комплексов «Птеро». Он оснащен мощными камерами для создания планов местности.

Внешне этот БПЛА похож на «Орлан». Отличается он камерой с двенадцатью объективами и синим цветом корпуса.

Беспилотник производится компанией АФМ-Серверс. Полет управляется системой автоматического управления PteRoBot разработки этой же компании.

Модель была секретно разработана для нужд ФСБ РФ, использовалась Россией в войне на Донбассе, во время российского вторжения в Украину и Сирию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».