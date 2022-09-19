закрыть
19 сентября 2022, понедельник, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эффектный взрыв: ВСУ уничтожили российский танк

  • 19.09.2022, 17:12
  • 1,270
Эффектный взрыв: ВСУ уничтожили российский танк

Он собирался открыть огонь по украинским позициям, но не успел.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили российский танк. Видео взрыва опубликовано в Facebook СтратКомом ВСУ.

«Российские оккупанты пытались снять работу своих танкистов, а засняли работу украинских противотанкистов», – говорится в комментарии к видео.

Как отмечается, танк собирался открыть огонь по позициям ВСУ, но не успел – подорвался на украинской противотанковой мине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин