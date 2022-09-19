РФ лишилась полного контроля над территорией Луганской области 19.09.2022, 23:20

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Украинские военные отвоевали поселок Белогоровка.

Украинские военные отвоевали поселок Белогоровка в Луганской области. Об освобождении населенного пункта рядом с Лисичанском рассказал губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Эта символическая победа означает, что Россия больше не контролирует весь регион целиком, отмечает The Guardian.

Российские войска оккупировали всю Луганскую область в последние два с половиной месяца. После долгих боев генеральный штаб Украины в июле принял решение отступить из городов Северодонецк и Лисичанск.

Гайдай отметил, что в Белогоровку заходили российские оккупанты, но сейчас она зачищена и полностью находится под контролем ВСУ. Он также предупредил, что деоккупация захваченных территорий в Луганской области будет проходить сложнее, чем в Харьковской области.

«Того эффекта неожиданности уже не будет… Те, кто сбежал с Харьковского направления, находятся в Луганской, Донецкой области, и сейчас они делают все, чтобы максимально зарыться в землю и построить оборонные сооружения», — объяснил Гайдай.

«Враг готовится к обороне, поэтому «парадом» не зайдем», — добавил он.

Ранее, 10 сентября, Гайдай рассказал о бегстве российских войск из Луганской области на фоне контрнаступления ВСУ со стороны Харькова. Он также заявил, что украинские воины уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.

О том, что объявленная Москвой «перегруппировка войск» в Харьковской области оказалась бегством в «явной панике», заявляла и британская разведка. При бегстве российская армия бросала «высокоценное оборудование»: как минимум одну РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и по меньшей мере одну командно-штабную машину для управления артиллерией.

По мнению разведки США, успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины может привести к тому, что России придется сдать Херсон и Мариуполь. В Вашингтоне допустили, что произошел поворотный момент в войне, после которого Москва не сможет удерживать фронт.

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