Премьер-министр Польши: Россия сегодня – это империя зла и империя лжи 1 19.09.2022, 23:42

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Матеуш Моравецкий

Европа должна бороться за свои ценности и противостоять РФ.

19 сентября, пребывая на саммите консерваторов в столице Словакии Братиславе, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил:

«Мы должны иметь мужество называть зло злом, Россия сегодня – это империя зла и империя лжи. Когда в украинском городе Изюм раскапывают массовые захоронения, никто в Европе не имеет права спать спокойно».

Матеуш Моравецкий отметил, что для того, чтобы Европа могла ответить на современные вызовы, она должна бороться за свои традиционные ценности и противостоять России, передает «Радио Польша».

«Мы в Центральной Европе хорошо знали, какую угрозу несет российский империализм и бездеятельность и пассивность к нему. Когда мы предупреждали о возрождении этих неоимпериалистических наклонностей и амбиций Кремля, то нас не воспринимали всьерез, к нам часто относились как к голосу истерии. Но сегодня, мы видим, что наш прогноз был пророческим».

По оценке премьер-министра Польши, Западная Европа застряла в ловушке двойного стереотипа — во-первых, в отношении Центральной Европы, во-вторых, в отношении России.

Матеуш Моравецкий отметил, что по отношению к России Западная Европа имела высокую степень восхищения, высокую степень терпимости и прощения к различным неоимперским наклонностям, которые, в конце концов, были видны невооруженным глазом и до 24 февраля.

В то же время по отношению к Центральной Европе, по его словам, это был своего рода патернализм и критический взгляд на попытки стран региона вырваться из посткоммунизма.

Консервативный саммит организован академической ассоциацией «Сообщество Ладислава Гануса». Тема встречи в Братиславе – наиболее важные вызовы для современной Европы, включая, среди прочего, ситуацию в Украине.

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