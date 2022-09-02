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Украинские военные разгромили вражескую переправу в районе Новой Каховки

  • 2.09.2022, 7:35
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Украинские военные разгромили вражескую переправу в районе Новой Каховки

Координаты цели ВСУ предоставили партизаны.

Защитники Украины продолжают поражать вражеские объекты на временно оккупированных территориях Херсона. Накануне они ударили по переправе в районе Новой Каховки, которой пользовались захватчики.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В Telegram-канале он опубликовал кадры «бавовны».

«ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки», – коротко отметил чиновник.

Также добавил, что координаты цели военным предоставили бойцы Движения сопротивления «Юг» Украинской добровольческой армии.

На снимке, обнародованном Братчуком, заметен большой столб густого дыма, поднимающийся над указанной вражеской переправой.

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