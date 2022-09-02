Украинские военные разгромили вражескую переправу в районе Новой Каховки 2.09.2022, 7:35

1,316

Координаты цели ВСУ предоставили партизаны.

Защитники Украины продолжают поражать вражеские объекты на временно оккупированных территориях Херсона. Накануне они ударили по переправе в районе Новой Каховки, которой пользовались захватчики.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В Telegram-канале он опубликовал кадры «бавовны».

«ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки», – коротко отметил чиновник.

Также добавил, что координаты цели военным предоставили бойцы Движения сопротивления «Юг» Украинской добровольческой армии.

На снимке, обнародованном Братчуком, заметен большой столб густого дыма, поднимающийся над указанной вражеской переправой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».