В Херсонской области российские военные вышли сдаваться под белыми флагами 2.09.2022, 7:42

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Войска РФ не выдерживают натиска украинской армии.

1 сентября в сети появилось видео, на котором зафиксированы россияне, сдающиеся в плен бойцам ВСУ.

Информация обнародована в (Telegram-канале https://t.me/ressentiment_channel/30249) Игаля Левина, военного эксперта.

Его также опубликовал ряд украинских СМИ.

На видео заметно, как мужчина, которого голоса за кадром называют россиянином, машет над головой белой тряпкой.

Военные колеблются, не является ли это ловушкой со стороны армии РФ. Впрочем, посоветовавшись и внимательно осмотрев позиции противника, они соглашаются: российский солдат действительно машет «белым флагом», сигнализируя, что хочет сдаться в плен.

Сначала видео опубликовали с замечанием, что оно снято на Донетчине. Впрочем, OSINT-исследователи провели геолокацию и выяснили, что событие произошло на Херсонщине возле села Правдино.

Сообщили даже точные координаты - 46.738065N 32.175623E: то есть в 800 метрах от села Правдино.

Село Правдино находится в «серой зоне» на полпути от Херсона до Николаева.

Примечательно, что рядом с оккупантами не было никакой военной техники. Возможно, командование бросило личный состав. На этот момент также обратили внимание и украинские защитники.

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