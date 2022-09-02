ВСУ дробят заблокированную под Херсоном группировку россиян 2.09.2022, 7:50

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Военный эксперт рассказал об особенностях уничтожения армии РФ на южном направлении.

Сейчас оккупанты пытаются удержать юг Украины, поскольку это стратегическая цель войны.

Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Сергей Грабский.

«Нужно понимать, что враг осознал угрозу для себя на южном направлении где-то примерно еще два месяца назад. Он начал нервно и быстро начал перебрасывать туда дополнительные подразделения, повышая численность войск на этом направлении. Он создал игру на поднятие ставок, когда обе стороны уже не могли предложить какой-то ход. Но здесь есть еще такой странный логический шаг, что сосредоточив достаточно большое количество войск, враг получил серьезные ограничения в системе снабжения этих войск, то есть одно дело обеспечивать деятельность 5-8 тысяч войск., чтобы они провели наступательные действия, а другое - 25 тыс.», – пояснил военный эксперт.

Сергей Грабский подчеркнул, что сейчас россияне пытаются отчитываться об уничтожении большого количества украинской техники, что вызывает только смех.

«Сейчас они уже не могут наступать, и поэтому они отчитываются об уничтожении колоссального количества HIMARS, а это смешно, потому что Германия на своем вооружении имеет 38 РСЗО, а здесь они за день уничтожили 44. Это смех. Так же и о количестве личного состава. Это такой дымовой занавес, по которому можно исходя из доступной нам информации понять, что мы сейчас делаем измельчение группировок противника, нанося ему удары, да, они пока не являются смертельными для него. Была информация об уничтожении 13 пунктов управления. Это свидетельствует о том, что происходят активные боевые действия», — сказал Грабский.

Эксперт также добавил, что сейчас оккупанты на юге пытаются сдержать продвижение ВСУ.

«Противник единственное, что сейчас может делать, учитывая ограниченное количество ресурсов, пытается сдержать продвижение наших войск, избежать уничтожения своей ресурсной массы — боеприпасов, горючего, людей. Враг будет пытаться удержать эту территорию, потому что она для него не просто нужна, она крайне выгодна и необходима с точки зрения выполнения стратегических целей так называемой «спецоперации», – сказал Грабский.

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