В Мелитополе прогремели сильные взрывы в районе аэродрома армии РФ 1 2.09.2022, 8:26

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Детонация на двух важных объектах врага продолжалась несколько часов.

Временно оккупированный российскими войсками Мелитополь на Запорожье ночью 2 сентября проснулся от мощных взрывов, а вскоре там несколько часов детонировал боекомплект захватчиков. Воины ВСУ разили огнем сразу две вражеские локации.

О «бавовне» сообщило украинское информагентство «РИА-Мелитополь», информацию подтвердил мэр города Иван Федоров. А вот российские пропагандисты попытались оправдаться за ночные громкие звуки.

Первые взрывы прогремели около 01:50 пятницы. Местные заявили о прилетах, вслед за которыми в районе аэродрома начал детонировать боекомплект до вооружения военных РФ.

«Салют» мелитопольцы сняли на камеру. Они отметили, что российским оккупантам устроили очередную взрывную ночь, и пошутили о работе "хваленой" российской ПВО.

«Ну что, Мелитополь, спите? Очень громко», «Вот как сейчас пылает», «БК, конечно, четко детонирует», – комментировали в сети.

Мэр города Иван Федоров подтвердил информацию об еще одной адской ночи для оккупантов в Мелитополе и ювелирной работе ВСУ. По предварительным данным, зафиксировано попадание сразу по двум вражеским локациям.

«Первая – склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва. По второй уточняемой информацию», – написал чиновник, опубликовав яркое видео «бавовны».

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