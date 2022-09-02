Казахи начали гонять российских туристов с буквой «Z» на авто 20 2.09.2022, 8:33

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Видео опубликовал украинский журналист Дмитрий Гордон.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину жители страны-агрессора все чаще жалуются на «неподобающее» отношение со стороны других стран.

На своей страничке в Instagram журналист Дмитрий Гордон опубликовал ролик, в котором россиянка рассказала, что в Казахстане отрицательно отреагировали на знак Z, изображенный на ее автомобиле.

На видео россиянка показала автобус, водитель которого сказал ей «убираться».

«Находимся мы на территории Павлодарской области. Мы – россияне. Курортная зона Жасыбай. Встретили нас здесь очень недружелюбно. Увидели на стекле нашей машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы напали на Украину. Водитель автобуса сказал, что нам здесь не рады, «убирайтесь отсюда, вы фашисты», – пожаловалась россиянка на видео.

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