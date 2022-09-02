ВСУ атакуют армию РФ под Херсоном: видео боя на передовой

ВСУ атакуют армию РФ под Херсоном: видео боя на передовой2
- 2.09.2022, 9:54
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Украинское подразделение из укрытия посреди поля наносит удары по врагу.
В сети появились кадры боев, которые ведут украинские бойцы в Херсонской области.
Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, военного журналиста.
На видео зафиксировано, как около 8-10 военных удерживают позиции в углублении среди поля.
Углубление – сухой канал системы мелиорации, устланный бетонными плитами, высотой около 2,5 м.
Бойцы время от времени в подходящий момент поднимают из углубления и наносят удар по врагу из стрелкового оружия.