В Херсоне взорвано общежитие, где жили кадыровцы
- 2.09.2022, 10:05
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Точный удар был нанесен ночью.
Ночь на пятницу, 2 сентября, во временно оккупированном Херсоне была беспокойной: «бавовнятко» посетило сразу несколько местных локаций, занятых оккупантами.
После полуночи взрывы раздались возле бывшей школы полиции по ул. Кольцова. По информации журналиста Константина Рыженко, в здании общежития рядом было место базирования кадыровцев.
Как отмечает издание «Мост», согласно предварительной и пока официально не подтвержденной информации, в общежитии могли проживать в обще сложности около 200 оккупантов, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ.
Также обнародовано видео ночного «прилета».
По сообщению местных телеграмм-каналов, ночью также было в очередной раз поражено скопление техники врага в Чернобаевке и в районе Антоновского моста, где россияне пытались переправиться через Днепр с помощью паромов.