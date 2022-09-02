В Херсоне взорвано общежитие, где жили кадыровцы 2.09.2022, 10:05

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Точный удар был нанесен ночью.

Ночь на пятницу, 2 сентября, во временно оккупированном Херсоне была беспокойной: «бавовнятко» посетило сразу несколько местных локаций, занятых оккупантами.

После полуночи взрывы раздались возле бывшей школы полиции по ул. Кольцова. По информации журналиста Константина Рыженко, в здании общежития рядом было место базирования кадыровцев.

Как отмечает издание «Мост», согласно предварительной и пока официально не подтвержденной информации, в общежитии могли проживать в обще сложности около 200 оккупантов, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ.

Также обнародовано видео ночного «прилета».

По сообщению местных телеграмм-каналов, ночью также было в очередной раз поражено скопление техники врага в Чернобаевке и в районе Антоновского моста, где россияне пытались переправиться через Днепр с помощью паромов.

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