Не хватает зарплаты: белорусы массово ищут подработку 2.09.2022, 11:14

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А более половины трудоустроенных хотят сменить нанимателя.

В ходе опроса Исследовательского центра rabota.by стало известно, что только порядка 30% из тех, у кого на момент опроса или в прошлом была подработка, приняли решение сообщить об этом своему основному нанимателю, пишет myfin.by.

На момент опроса из 2690 респондентов порядка 67% оказались трудоустроены, однако из них более 27% находились в поиске другого нанимателя. Еще около 29% - соискатели в активном поиске нового места работы.

Однако по результатам опроса только у 12,8% специалистов есть подработка в дополнение к основному месту работы. И еще около 30% соискателей находились в поиске на момент онлайн-опроса.

При этом, среди респондентов, у которых на момент опроса не было подработки, почти каждый второй (54,7%) планировал отправиться на ее поиски в ближайшие три месяца.

Если говорить о специалистах, совмещающих две работы, то наиболее распространен оказался вариант подработки 2-3 раза в будние дни среди недели, а также подработка на разного рода проектах с различной периодичностью.

Почти треть специалистов подрабатывает из-за нехватки основной заработной платы на дополнительные расходы вроде ремонта и отпуска. Следом по распространенности идут варианты дополнительной работы в свое удовольствие и недостаток основной зарплаты на базовые потребности. Среди вариантов “Другое” соискатели отмечали такие причины, как:

переезд;

отсутствие возможностей для совмещения учебы и работы на полную занятость;

ради интереса;

возможность поменять работу и присмотреться;

и др.

И только порядка 30% из тех, у кого на момент опроса или в прошлом была подработка, приняли решение сообщить об этом своему основному нанимателю.

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