Крупнейшая в мире платежная система ограничила работу с банками РФ 2 2.09.2022, 12:11

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Решение принято из-за риска вторичных санкций.

Крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, против которых ввели санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на два источника в банках и платежном рынке.

Отмечается, что UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

«Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», - рассказал собеседник издания.

По мнению источника, такое решение могло быть принято из-за риска вторичных санкций.

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