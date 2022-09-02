ВСУ «накрыли» колонну техники россиян на железнодорожном Антоновском мосту 1 2.09.2022, 12:18

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Сообщается о шести мощных взрывах в Херсонской области.

В Херсонской области раздались новые мощные взрывы. Сообщается о новом попадании в Антоновский мост.

Об этом пишут местные паблики и подтверждают российские пропагандистские СМИ, передает УНИАН.

«Российские силы ПВО, предположительно, запустили не менее 6 ракет в небо над Херсоном», - пишут российские СМИ.

По словам очевидцев, взрывы произошли на железнодорожных путях Антоновского моста. На момент «прилета» там была колонна техники оккупантов, которая ждала переправы на правый берег Херсонской области.

Благодаря эффективной работе украинской артиллерии из эксплуатации ранее была выведена автомобильная дорога этого же моста.

В свою очередь, в сводной информации о ситуации в регионах говорится о том, что взрывы в Херсонской области раздавались и днем, и ночью. Несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Боевые действия продолжаются в Каховском и Бериславском районах.

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