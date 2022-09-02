Ракета влетела в казарму с российской ФСБ в Херсоне 2.09.2022, 12:36

В здании находилось около 200 военных.

Украинские военные 2 сентября нанесли удар по еще одной базе российских захватчиков во временно подконтрольном им Херсоне

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов в районе места происшествия, сообщает «Главред».

Как сообщается, ракетному обстрелу подверглось общежитие школы полиции на улице Кольцова, в котором расположились российские войска. По некоторым данным, там могли находиться около 200 солдат.

Также в сети пишут, что «по некоторым данным сюда заселились кадыровцы. Наверняка выселяться уже не будут.»

Кроме того, обнародовано также фото с последствиями удара. На нем видно, что верхние этажи здания в результате прилетов были уничтожены.

По данным активиста Сергея Стерненко, в общежитии школы полиции в Херсоне могли находиться сотрудники ФСБ.

«Местные мне это подтверждают: Их там много должно было быть, и ФСБ и военные, их туда месяц назад примерно автобусами завозили», - написал он в Twitter.

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