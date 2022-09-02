Леонид Невзлин: Беларуси в 2020 году не хватило полка Калиновского 2 2.09.2022, 13:33

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Леонид Невзлин

Подготовленные люди с оружием быстро бы зашли в резиденцию Лукашенко и закончили его диктатуру.

В Вильнюсе 31 августа-2 сентября прошел Конгресс свободной России в котором приняли участие российские оппозиционные лидеры и европейские политики и эксперты, в том числе сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, общественный деятель, бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, филантроп и общественный деятель Леонид Невзлин, министр обороны Латвии Артис Пабрикс, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, бывший посол США в России Майкл Макфол, бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили и другие.

От Беларуси на конференции выступили главный редактор Charter97.org Наталья Радина, сотрудник Фонда спортивной солидарности Анатолий Котов, руководитель организации «Помощь» Наталья Коллегова.

Принявший участие в конференции филантроп и общественный деятель Леонид Невзлин поговорил с журналистами «Радыё Сваобода».

- Вы раньше говорили, что чувствуете себя уже больше белорусом, чем россиянином. Это действительно так?

- Это еще до войны было. Дело в том, что у меня все корни — и по отцовской, и по материнской линии — примерно из одних мест Могилевской и Витебской областей. Очень много и долго это исследовал при помощи историков и генеологов, есть книги, есть фильм, который я себе позволил снять. И ментально, и эмоционально, и с точки зрения людей, климата чувствую привязанность к Беларуси. Поэтому я так люблю Вильнюс.

- Думаете, скоро удастся побывать на родине предков в Беларуси?

- Точно не могу сказать. Первое необходимое условие - падение режима Лукашенко. Второй - разрыв отношений с Россией и выстраивание нормальных границ. Потом стоит вопрос люстрации внутри КГБ, прекращение отношений с российским ФСБ. Грубо говоря, если все это произойдет, а также в Беларуси победит европейское направление развития, то с большой охраной я готов приехать и даже помогать белорусам (улыбается). А до этого, конечно, нет.

- Чего не хватило белорусам в 2020 году для победы?

- Полка Калиновского. Должны были быть подготовленные люди с оружием, инфильтрованные в массы протестующих и готовые дать силовой отпор. Если бы это сделали в самом начале протестов, то люди быстро бы зашли в президентский дворец, и на этом бы для Лукашенко все закончилось. Я слежу за деятельностью полка Калиновского, мне это очень интересно.

- Следите ли вы сейчас за кабинетом Светланы Тихановской? Там силовой сценарий уже тоже начали рассматривать как вероятный.

- Я, конечно, слежу за новостями. Но, знаете, объединить кабинет Светланы Тихановской и силовой сценарий — это очень смешно. Я не верю, что этот кабинет станет инициатором силового переворота и свержения Лукашенко.

- На ваш взгляд, сегодня Беларусь еще сохраняет свою независимость?

- Относительную - да. Беларусь нужна Путину как плацдарм для войны. И Лукашенко нужен Путину такой, какой он есть. Если Путину нужно будет больше, а Лукашенко не сможет ему этого дать, то Путин все равно возьмет. И это будет меньше независимости для Беларуси. Сейчас у них есть меж собой консенсус, поэтому внутри Беларуси пока правит Лукашенко. Если же Лукашенко скажут «пошли вместе из Беларуси на Киев», то в этот момент независимость будет потеряна.

- Думаете, Лукашенко при таком предложении не сможет выкрутиться?

- Если Путину будет нужно, то не выкрутиться. Если будет люфт, то выкрутиться. Он всегда выкручивается. Но надо всегда помнить, что Лукашенко - это нелегитимный правитель. Уровень репрессий в Беларуси сегодня выше, чем был во время протестов. Но никто этого не хочет замечать. В Беларуси внедрили российскую систему распознавания лиц, которая говорит о полном сотрудничестве КГБ и ФСБ, а также о единстве их интересов. Количество политзаключенных в Беларуси огромно, мы даже не способны их подсчитать, так как нет публичного протестного пространства.

- Поражение России в войне с Украиной будет означать окончание режима Лукашенко в Беларуси?

- Естественно! Лукашенко обязательно снесут. Если проигрывает Россия, то проигрывает Путин. А проигрывает Путин, то проигрывает и Лукашенко.

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