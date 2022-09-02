Смелая белоруска провела антивоенную акцию на школьной линейке в Новополоцке 9 2.09.2022, 14:15

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Девушка вышла к выступающим с жестами «мир».

На торжественной линейке в гимназии № 1 Новополоцка выступили переодетые в военную форму дети. Саунтрек шоу разбавляли звуки стрельбы и крики испуганных младшеклассников. Военное представление попыталась прервать женщина, которая вышла к выступающим с поднятыми вверх руками и жестами «мир». Ее на глазах детей и их родителей вывел за пределы площадки сотрудник милиции.

Видеозапись линейки в гимназии Новополоцка опубликовал YouTube-канал «stranaforlife». В ролике можно заметить, как подростки в форме показывают приемы рукопашного боя, устраивают показательный спарринг, бегают с автоматами Калашникова в руках. Все это сопровождается ремиксом музыки из фильма и компьютерной игры «Mortal Combat». Периодически звуковую дорожку заглушают звуки выстрелов и крики испуганных детей.

Когда военное шоу достигло своей кульминации, на плац к выступающим вышла девушка, которая вытянула руки вверх, показывая пальцами жест «мир». К ней сначала подошел мужчина, снимавший представление, а потом милиционер. Силовик не стал долго уговаривать девушку, взял за руку и вывел за зрителей.

«Никто кроме нас. Долг. Честь. Отечество», — прокричали дети в военной форме на прощание кричалку местного военно-патриотического клуба «Сокол» и удалились.

Журналисты zerkalo.io попытались узнать детали произошедшего в администрации гимназии № 1 Новополоцка. Однако на неоднократные звонки ни директор, ни ее заместители по учебной и воспитательной работам днем 2 сентября не отвечали.

При этом в разделе новости на сайте учреждения размещен фотоотчет торжественной линейки. Среди снимков мы обнаружили и участников военного шоу.

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