Полковник ФСБ: Путина свергнут свои же 3 2.09.2022, 14:23

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Геннадий Гудков

Как будет проходить капитуляция России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не подпишет пакт о капитуляции, потому что у него есть ядерное оружие. Правда, это его не убережет от своеобразного Нюрнбергского процесса.

Об этом рассказал бывший полковник ФСБ в отставке, депутат Госдумы РФ, оппозиционер Геннадий Гудков в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

«Путин никогда не передаст власть добровольно. Когда он уйдет по каким-то другим причинам, то все обрушится в России. Не потому, что Путин все держит, это как последняя ниточка, на которой виси груз, и когда она перегниет, то все это рухнет», - отметил политик.

По его словам, Путина и его окружение от своеобразного Нюрнбергского процесса не убережет ядерное оружие, потому что власть перейдет в другие руки.

«Они будут отстранены от власти и тогда над ними начнется процесс. Прямой капитуляции России не будет, потому что есть ядерные бомбы. То есть не стоит ждать подписания пакта капитуляции. Путина свергнут свои же, как минимум, и это произойдет в обозримом будущем. У них нет другого варианта», - подытожил Гудков.

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