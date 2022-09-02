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ВСУ нанесли новые удары по железнодорожному мосту в Херсоне

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  • 2.09.2022, 15:07
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ВСУ нанесли новые удары по железнодорожному мосту в Херсоне

Клубы дыма поднимаются сразу из нескольких мест.

В пятницу, 2 сентября, в соцсетях появились сообщения о новых взрывах во временно оккупированном РФ Херсоне, сообщает nv.ua.

По словам местных жителей, удары наносятся в районе Антоновского железнодорожного моста.

На обнародованных фото очевидцев видны клубы дыма, поднимающиеся сразу с нескольких мест.

«Прилет в районе железнодорожного моста со стороны поймы, слышна детонация боеприпасов», — говорится в комментарии к видео, опубликованному в одном из местных пабликов.

Кроме того, есть сведения, что в результате ракетных обстрелов уничтожены скопления российской военной техники, однако каких-либо доказательств этого пока не появлялось.

В Генштабе ВСУ информацию о новых ударах пока не комментировали.

Напомним, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на южном направлении.

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