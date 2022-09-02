ВСУ нанесли новые удары по железнодорожному мосту в Херсоне 2 2.09.2022, 15:07

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Клубы дыма поднимаются сразу из нескольких мест.

В пятницу, 2 сентября, в соцсетях появились сообщения о новых взрывах во временно оккупированном РФ Херсоне, сообщает nv.ua.

По словам местных жителей, удары наносятся в районе Антоновского железнодорожного моста.

На обнародованных фото очевидцев видны клубы дыма, поднимающиеся сразу с нескольких мест.

«Прилет в районе железнодорожного моста со стороны поймы, слышна детонация боеприпасов», — говорится в комментарии к видео, опубликованному в одном из местных пабликов.

Кроме того, есть сведения, что в результате ракетных обстрелов уничтожены скопления российской военной техники, однако каких-либо доказательств этого пока не появлялось.

В Генштабе ВСУ информацию о новых ударах пока не комментировали.

Напомним, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на южном направлении.

Strikes on two sides near the Antonovsky Railway Bridge. Presumably on the places of accumulation of Ru equipment.#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/JSCXajgupA — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 2, 2022

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