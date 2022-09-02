Литва закрыла центр для нелегалов недалеко от границы с Беларусью 2.09.2022, 16:04

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Еще четыре продолжают работать.

Состоялось официальное закрытие Мядининкайского центра регистрации иностранцев Государственной пограничной службы (VSAT), созданного в период кризиса нелегальной миграции. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, на его базе предстоит создать отдельное учреждение в структуре Министерства социальной защиты и труда.

Центр на территории Пасеняйской школы учредили в сентябре 2021 года. Из модульных домов создали лагерь, где в разгар кризиса проживали 900 человек. Последние нелегальные мигранты были вывезены в другие пункты 18 августа.

Агне Билотайте пояснила, что пограничники не должны заниматься приемом и размещением мигрантов, это задача других служб. Поэтому в Литве готовятся поправки в законодательство, которые позволят создать на базе закрытого центра новое учреждение, подчиненное Министерству соцзащиты и труда. А с VSAT снимут несвойственные функции.

Еще четыре центра продолжают работать — менее 600 иностранцев размещены в Пабраде, Кибартае, Рукле и Науйининкае.

Более 4,2 тыс. человек нелегально попали в Литву только за 2021 год.

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