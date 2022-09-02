ВСУ на юге уничтожили пять складов и пункт управления оккупантов

ВСУ на юге уничтожили пять складов и пункт управления оккупантов2
- 2.09.2022, 16:30
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Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.
Украинские защитники на Южном направлении за прошедшие сутки уничтожили 102 захватчика и пять складов боеприпасов, а также поразили пункт управления беспилотниками и паромную переправу. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».
Авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистически-транспортным мощностям россиян.
«Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по девяти пунктам управления, двум паромным переправам, двум пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами», – указывают «Юг».
Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на:
• 102 солдат;
• шесть танков;
• гаубицу «Мста-Б»;
• реактивную систему залпового огня «Град»;
• мобильный 120-ти мм миномет;
• восемь единиц автобронетехники.
Кроме этого, уничтожены пять складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.