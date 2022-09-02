Белорусских пограничников уличили в мародерстве 5 2.09.2022, 17:00

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Украинский журналист опубликовал видеодоказательства.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обвинил белорусских пограничников в мародерстве. В его телеграм-канале опубликовано видео, на котором видно, что люди в форме приезжают на УАЗ с зеленой полосой к грузовикам, стоящим на дороге, и что-то забирают из них. Видео явно снято с дрона.

Журналист утверждает, что ролик записан на границе Беларуси и России. Действие происходит около пункта пропуска «Мокраны» в Брестской области. По его словам, тут с момента нападения РФ на Украину стоят грузовики с украинской регистрацией, а приехавшие на машине люди в форме являются мародерами.

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