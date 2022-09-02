Совладелец клайпедского терминала хочет выкупить акции «Беларуськалия» 4 2.09.2022, 17:23

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Бизнесмен может стать единоличным владельцем терминала.

Основной собственник компании Biriu kroviniu terminalas, которая управляет терминалом насыпных грузов в порту Клайпеды, Игорь Удовицкий хочет выкупить пакет акций, принадлежащий «Беларуськалию», сообщает delfi.lt.

На протяжении многих лет продукция «Беларуськалия» поставлялась на внешние рынки через порт Клайпеды. Белорусский производитель по договоренности владел 30% акций BKT. Он выкупил их в 2013 году за 30 млн долларов. Однако «Беларуськалий» попал под санкции, а с февраля этого года терминал полностью лишился его грузов после отказа ЛЖД транспортировать белорусский калий.

Игорь Удовицкий обратился в Совет по конкуренции Литвы, чтобы получить разрешение на сделку 24 августа. Сегодня регулятор опубликовал объявление о заявке с предложением заинтересованным лицам предоставить мотивированные заключения о ней.

В результате сделки бизнесмен станет единоличным владельцем терминала. Сейчас ему прямо и косвенно принадлежат 70% компании.

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